Billie Eilish Tunda Konser Where Do We Go karena Wabah Virus Corona

PIKIRAN RAKYAT - Billie Eilish telah mengonfirmasi akan tunda tur bertajuk 'Where Do We Go' karena wabah virus corona yang semakin memprihatinkan di berbagai belahan dunia.

Pelantun Bad Boy tersebut mulai melakukan rangkaian konsernya di Miami pada Senin 10 Maret 2020 kemarin.

Eilish kemudian dijadwalkan untuk memainkan sejumlah pertunjukan lainnya pada bulan April mendatang.

Sementara untuk rangkaian tur bulan Maret sudah ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut disampaikan saat wabah virus corona sudah membaik kelak.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman NME, dari laporan sebelumnya, pihak promotor Eilish yakni Live Nation juga telah membatalkan seluruh konser termasuk 'Where Do We Go'.

"Saya sangat sedih untuk melakukan ini tetapi kita perlu menunda tanggal ini untuk menjaga semua orang aman.

"Kami akan memberi tahu Anda kapan mereka dapat dijadwal ulang. Tolong jaga dirimu tetap sehat. Aku cinta kamu," ujar Eilish.