Fakta Menarik Hwang In Yeop, Aktor True Beauty yang Ulang Tahun Hari Ini, Ternyata Pernah Sekolah di Filipina

PIKIRAN RAKYAT - Tepat pada Rabu, 19 Januari 2022, pemain drama ‘True Beauty’, Hwang In Yeop merayakan ulang tahunnya yang ke-31.

KEYEAST Entertainment selaku agensi yang menaungi Hwang In Yeop telah mengunggah ucapan selamat ulang tahun di akun Instagram resmi @keyeastofficial.

“Hwang In Youp, happy birthday! Hope your special day brings you all that your heart desires!” ucapnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Instagram @keyeastofficial pada Rabu, 19 Januari 2021.

Para penggemar di Twitter juga ikut merayakannya dengan tagar #HappyHIYDay dan #HwangInYoup.

Baca Juga: Baru Satu Hari Dijual, Pesaing Avanza dan Xpander Laku hingga 7 Ribu Unit!

Sebelumnya, pemain drama ‘True Beauty’ itu telah dikonfirmasi akan membintangi drama ‘Why Her’ pada Maret 2022 bersama aktris Seo Hyun Jin dan aktor Heo Jun Ho.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Soompi, sebelum menjadi aktor, Hwang In Yeop atau Hwang In Youp pernah bersekolah di Filipina.

Aktor satu itu juga pernah memiliki cita-cita menjadi seorang fashion designer.

Hwang In Yeop bersekolah di Philippine Nikkei Jin Kai International School di Kota Davao dan lulus sarjana dari studi fashion design pada tahun 2012.