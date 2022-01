Sukses Bintangi True Beauty, Hwang In Yeop Main Drama Terbaru Why Her, Simak Sinopsisnya

PIKIRAN RAKYAT - Setelah sukses bermain drama di True Beauty, tahun ini Hwang In Yeop akan bermain di drama ‘Why Her’.

Hwang In Yeop akan bermain drama ‘Why Her’ bersama aktris Seo Hyun Jin dan aktor Heo Jun Ho.

Drama ‘Why Her’ memiliki genre romantis dan melodrama.

Judul Drama ‘Why Her’ juga dikenal sebagai ‘Why Oh Soo Jae?’ dan ‘Oh Osujaeinga?’

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari AsianWiki, drama ‘Why Her’ berkisah mengenai Oh Soo Jae sebagai pengacara muda yang diperankan oleh Seo Hyun Jin.

‘Why Her’ akan ditayangkan sebanyak 16 episode dengan durasi penayangan 1 jam 10 menit.

Oh Soo Jae merupakan pengacara muda yang cukup sukses dan pintar sehingga dapat bekerja di TK Law Firm.

TK Law Firm adalah salah satu firma hukum terbaik di Korea Selatan yang dipimpin oleh Choi Tae Kook yang diperankan oleh Heo Jun Ho.