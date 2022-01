Lirik Lagu VICTON - Chronograph dengan Terjemahan Bahasa Indonesia, Romantis dan Penuh Makna

PIKIRAN RAKYAT - VICTON telah merilis lagu dan video klip mereka berjudul ‘Chronograph’ pada Selasa, 18 Januari 2022.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Allkpop, VICTON comeback dengan single album ketiga ‘Chronograph’.

Lagu ‘Chronograph’ ditampilkan dengan konsep segar dan cerah.

Dalam lirik lagunya, VICTON memberikan lirik romantis untuk para penggemar.

Baca Juga: Bahasa Sunda Diusik Kader PDIP, Dedi Mulyadi Singgung Suap Saat Viral Arteria Dahlan Lantang 'Kita Indonesia'

Pada comeback kali ini, VICTON merilis tiga lagu, diantaranya ‘Chronograph’ sebagai lagu utama, ‘Want Me’, dan ‘Chronograph (English ver.)’

Berikut lirik lagu ‘Chronograph’ yang dibawakan oleh VICTON.

Nuneul tteumyeon machi nareul gongjeonhago inneun

Heulleogadeut gatin sigan ane

Meomchun naui mameul dwiheundeuneun

Neoui siseon kkeute simjangi ttwieoga oh why oh why

Sungan adeuki kkeullyeogan mami hwipsseullin geu kkeuten

Ocha hana eopsi nan neol balgyeonhae

Challacheoreom onmomeul ppajige han

Ne nunbichui geu tteollimeul seeobogo isseo