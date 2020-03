Video Klip Terbaru Coldplay Trouble in Town Gambarkan Rasisme hingga Pertikaian Politisi Lewat Karakter Antropomik

PIKIRAN RAKYAT - Coldplay baru saja merilis video klip dari lagu teranyar mereka yang berjudul Trouble in Town pada Kamis 12 Maret 2020 malam WIB.

Dalam video klip lagu yang menjadi bagian dari album Everyday Life ini, Coldplay terinspirasi dari novel Animal Farm karya George Orwell.

Band yang digawangi Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman dan Will Champion ini merepresentasikan novel Animal Farm dalam video klip Trouble in Town.

Pada novel Animal Farm ini digambarkan bahwa para hewan berusaha menggulingkan kekuasaan manusia yang bertindak semena-mena kepada para hewan.

Seperti diberitakan Rolling Stone, Coldplay membawa klasik satir ke jalan-jalan yang penuh dengan narkoba di New York, di mana kota ini dihinggapi tunawisma dan kejahatan di bawah rezim diktator babi. Debat politis tahun 2020 diejek ketika politisi babi berdebat di podium di layar televisi, yang segera meningkat menjadi pertarungan dan pertikaian.

Tak hanya itu, Rusa berkerumun di bawah selimut pinggir jalan sambil membaca buku Orwell. Seekor kucing mencuri minuman di minimarket, sama seperti seekor rubah menghindari penangkapan oleh polisi cheetah.

Trouble in Town yang suram mengiringi latar belakang cerita ketika sang vokalis Chris Martin menyanyikan lagu dengan lirik "Dan saya tidak mendapatkan tempat perlindungan, dan saya tidak mendapatkan kedamaian / Dan saya tidak pernah dibebaskan,".