Tampil Elegan Jelang Comeback, Pentagon Rilis Teaser Video Klip Feelin Like

PIKIRAN RAKYAT - Boyband Korea Selatan asal Cube Entertainment, Pentagon, telah merilis teaser pertama untuk video klip mereka berjudul 'Feelin Like'.

Teaser video klip yang diunggah di akun resmi Youtube Pentagon pada Senin, 17 Januari 2022 tersebut menampilkan cuplikan para anggota di set yang berbeda.

Para anggota Pentagon juga tampil dengan gaya chic dan elegan secara bersamaan.

Pentagon akan merilis mini album mereka yang ke-12 dengan 'IN:VITE U'.

IN:VITE U akan menjadi comeback pertama Pentagon di tahun 2022 sejak Maret 2021.

Sebelumnya, Pentagon telah selesai melaksanakan comeback mereka dengan album 'LOVE or TAKE' bersama lagu utama 'DO or NOT'.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Allkpop, Pentagon akan melakukan comeback pada Senin, 24 Januari 2022 mendatang.

Video klip Feelin Like akan dirilis pada tanggal yang sama pada pukul 18.00 KST atau sekitar 16.00 WIB.