Mimpi Bernyanyi Bersama Raisa Akhirnya Jadi Kenyataan, Tiara Idol: Ga Bisa Berkata-kata lagi

PIKIRAN RAKYAT - Ajang pencarian bakal menyanyi Indonesian Idol X telah menghasilkan Tiara Anugrah sebagai runner up yang mempunyai suara khas.

Kontestan asal Jember tersebut diam-diam rupanya mengidolakan sosok Raisa Andriana, bahkan Tiara mimpikan bisa berduet bersama pelantun 'Could it be' tersebut.

Mimpi tersebut akhirnya menjadi kenyataan saat keduanya dipertemukan dalam Konser Kemenangan di Studio RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Senin malam, 9 Maret 2020.

"Nggak bisa berkata-kata lagi, cuma terima kasih yang bisa aku sampaikan buat Indonesian Idol yang sudah mengubah mimpi jadi kenyataan," tulis Tiara dalam akun Instagram @tiaraanugrahh pada Rabu 11 Maret 2020.

Sebelum duet bersama Tiara, media sosial Raisa kerap dipenuhi mention netizen agar melihat penampilan Tiara dan segera berduet dengannya.

Ajang Indonesian Idol X tidak tanggung mempertemukan Raisa dan Tiara dalam duet spektakuler. Tiara pun merasa senang lantaran mimpinya menjadi kenyataan.

Sama halnya dengan Tiara, Raisa pun mengaku senang mendapat kesempatan bernyanyi dengan Tiara dalam Konser Kemenangan tersebut.