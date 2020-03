Terinspirasi Film Parasite, Ardhito Pramono Rilis EP Craziest Thing Happened in My Backyard

PIKIRAN RAKYAT - Terdiri atas lima tembang, Ardhito Pramono merilis extended play (EP) yang berjudul Craziest Thing Happened in My Backyard. Di EP ini, pendengar seperti mendapat pengalaman berbincang secara personal bersama Ardhito tentang hal-hal gila bahkan gelap dan persoalan personal lainnya yang dia punya.

Bagi Ardhito, 'backyard' atau halaman belakang diibaratkan sebagai tempat menyimpan berbagai kenangan baik, buruk, rahasia, pikiran, pendapat, dan persfektif seorang Ardhito Pramono. Dia menuangkan beragam hal tersebut ke dalam lima lagu yaitu Trash Talkin’, 925, Here We Go Again/ Fanboi, Plaza Avenue, dan Happy.

Di perjalanan karier Ardhito, Craziest Thing Happened in My Backyard menjadi mini album keempat yang ia rilis. Sebelumnya, bersama label Sony Music dia telah melahirkan mini album Ardhito Pramono (2017), Playlist ,Vol 2 (2017), dan Letter to My 17 Year Old (2019).

"Sebagai seorang musisi dan penulis lagu, saya merasa apa yang saya tulis di Craziest Thing Happened in My Backyard adalah perkembangan yang cukup pesat. Saya menulis dengan lebih jujur dan dewasa dari karya sebelumnya," tutur Ardhito via pos-el, Rabu, 11 Maret 2020.

Di EP ini, kata Ardhito, dia terbuka untuk membahas hal-hal gelap dengan kemasan musik yang bisa disebut ceria. Ardhio menyebutkan, film Midsommar karya sutradara Ari Aster dan Parasite karya Bong Joon-ho adalah dua film yang cukup menginspirasi dia selama menulis EP ini.

Untuk EP ini, pemeran Kale di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (2020) tersebut melakukan banyak eksplorasi dan eksperimen bermusik. Di lagu pertama, Trash Talkin' misalnya, dia hadir dengan sentuhan rockabilly ala Elvis Presley yang menggebrak.

Sementara itu, di lagu kedua yang berjudul 925, Ardhito bercerita tentang keluh kesah kehidupan karyawan korporat. Di lagu ini, dia bermain dengan musik yang bernuansa bossanova.

Pada nomor Here We Go Again/ Fanboi, Ardhito menyuguhkan lagu yang sangat manis dengan nuansa Disney. Akan tetapi, kisah yang diangkat di lagu ini cukup horor, yaitu tentang obsesi dan keinginan untuk memiliki yang berlebihan.