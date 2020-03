Bersama Eric Chou dan 13 Penyanyi Asia Lainnya, Fatin Terlibat di Proyek Kemanusiaan Pandemi Covid-19

PIKIRAN RAKYAT - Dalam rangka solidaritas pandemi Covid-19, para artis label Sony Music di seluruh Asia berkolaborasi.

Mereka menyajikan lagu Forever Beautiful yang versi aslinya dinyanyikan superstar asal Taiwan, Eric Chous.

Pada versi kolaborasi, lagu ini jadi berjudul Forever Beautiful: All For One Version yang menampilkan Eric Chou bersama 14 artis dari sembilan wilayah di Asia.

Mereka bernyanyi dalam bahasa Mandarin dan Inggris.

Dari Indonesia, Fatin menjadi satu-satunya wakil yang terlibat di proyek kemanusiaan ini.

"Aku sangat senang terlibat dalam proyek ini dan bisa ikut menyanyikan Forever Beautiful bersama 14 penyanyi Asia lainnya. Sebagai seorang penyanyi ini adalah salah satu kontribusi nyata yang bisa kami lakukan. Apalagi lagu ini membawa pesan harapan dan kedamaian bersama dengan pesan cinta dan kasih sayang," tutur Fatin via pos-el, Selasa, 10 Maret 2020.

Lagu Forever Beautiful: All for One Version mewakili daftar artis Sony Music Asia yang beragam.

Sebut saja Eric Chou dan Kelly Cheng dari Taiwan, Wafa, anggota dari Bahiyya Haneesa (grup akapela dari Malaysia), penyanyi RnB pop NYK, artis Singapura Benjamin Kheng, serta Narelle dan Sezairi, HÀ LÊ, vokalis dari Vietnam.