Usai Insiden Gagal Lafalkan Pancasila dengan Sempurna, Kini Kalista Iskandar Tak Diakui sebagai Perwakilan Sumatera Barat

Tarimo kasih untuk Ibu Gubernur Sumatera Barat, Ibu Nevi Irwan Prayitno; Ibu Walikota Padang, Umi Harneli Bahar; Sekretariat Dinas Pariwisata Kota Padang, Bapak Syafriadi, Bapak Ade, Ibu Rezki, karena telah menyambut saya dan menyampaikan pesan dan kesan untuk dibawa dalam Pemilihan Puteri Indonesia 2020 ini. . . We discussed on subjects of how Sumatera Barat is to be represented, i.e., with modesty, humbleness, and pride for its food, beautiful scenery, its traditional wear as well as its values and principles. This trip has truly been very insightful, and my heart is definitely filled with gratitude and appreciation for all who have helped me in this respect. . . I also want to thank @officialputeriindonesia @mustikaratuind, for also giving me this platform and for bringing Sumatera Barat’s name. Truly an amazing and unforgettable experience ❤ . Using Beauty Queen Series by @mustikaratuind . #yayasanputeriindonesia #mustikaratu #puteriindonesia #roadtoputeriindonesia2020 #missuniverseindonesia #missinternationalindonesia #misssupranationalindonesia #mustikaratubeautyqueen #MRLoveyourself #MRLovingyou #gorgeousglow

Editor: Alanna Arumsari Rachmadi