Langsung ke Rumah Sakit Usai Dengar Kabar Ibunda Baim Wong Meninggal Dunia, Raffi Ahmad: Keluarganya Masyaallah Ikhlas

View this post on Instagram

Innalilahi wainnalilahi rojiun .... ???? Tadi jam 1 malem padahal baru aja mau merem istirhat tiba" mendengar kabar Mamanya Baim telah Pergi langsung ak dan gigi lompat dari tempat tidur dan bergegas ke rumah sakit ... sesampainya disana kita Baru liat keluarga sekuat @baimwong dan kelurganya ... MashaaAllah ikhlas yang luar biasa Apalagi Papanya baim dan baim dan juga kaka adiknya baim yang sangat tegar Tidak menangis dan ikhlas semuanya berdzikir selalu untuk kepergian Mama @baimwong ... Semoga Almarhum diterima disisi Allah dan Diampuni segala dosanya daj juga keluarga diberikan kekuatan dan keikhlasan ...???? Mohon doanya ya teman" ... Jenazah di makamkan di Purwakarta tempat kelahiran almarhum ... husnul khatimah