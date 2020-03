Bagikan Momen BCL Menangis di Pelukannya, Anne Avantie: Unge yang Kuat, Doa Bunda Menyertai

View this post on Instagram

Tidak ada kata lain ., perjumpaan disaat GR tadi di PUTRI INDONESIA > ungek @bclsinclair yg kuat ya ..DOA bunda menyertai ???????? • • #anneavantie #renungananneavantie #inspirasianneavantie #ceritaanneavantie #bclsinclair #ashrafsinclair #bclashraf