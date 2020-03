Bangga Lihat Ayu Maulida Menangkan Puteri Indonesia 2020 sebagai Wakil dari Jawa Timur, Arumi Bachsin: Jadi Inspirasi Buat Kita Semua

View this post on Instagram

Momen saat kami mengantarkan Puteri Indonesia Jawa Timur @ayumaulida97 untuk berjuang di kontestasi Puteri Indonesia 2020 (slide 1). . Momen membanggakan saat menyaksikan @ayumaulida97 dinobatkan sebagai Puteri Indonesia 2020. Selamat atas prestasi yang tentunya diraih dengan penuh perjuangan, semoga menjadi inspirasi bagi kita semua, dan semoga sukses membawa nama Indonesia di kancah internasional. #proud #ayumaulida ❤️❤️❤️❤️