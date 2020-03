Kabar Duka, Ibunda Baim Wong Meninggal Dunia

View this post on Instagram

اِنّا لِلّهِ وَاِنّا اِلَيْهِ رَجِعُوْنَ Innalillahi wa inna ilaihi raaji’uun Telah berpulang ke Rahmatullah, Ibunda,orang tua dari sahabat kami @baimwong Kartini Martaatmadja binti Sahir Martaatmadja Jumat, 6 maret 2020 pk.22.05 Mohon dibukakan pintu maaf, insyaAllah almarhum Husnul Khotimah, Amiin YRA Semoga keluarga yg di tinggal di beri kesabaran dan keikhlasan #alfatihah

