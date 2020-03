Syahrini Pamer Kemesraan dengan Reino Barack di Video Klip Terbaru

View this post on Instagram

"Seumur Hidupku" By @melly_goeslaw

Kamu Pelajaran Indah Hidupku Sejak Bersama Segalanya Jadi Berubah Hanya Kamu Hujan Badai Jadi Gerimis Panas Tandus Trasa Sejuk Karena Denganmu

Seumur Hidupku Tangan Ini Untuk Kau Genggam Seumur Hidupku Hati Ini Hanya Milikmu Seumur Hidupku Mimpi Malamkupun Hanya Ada Kamu Seumur Hidup Kita Berdua Dunia Selalu Cemburu

Kamu... Tiap Kali Aku Gelisah Tatapanmu... Menyejukkan Hati Yang Resah Oh...Hanya Kamu Membuat Hidupku Berwarna Satu Duniapun Iri Ingin Seperti Kita

Seumur Hidupku Tangan Ini Untuk Kau Genggam Seumur Hidupku Hati Ini Hanya Milikmu Seumur Hidupku Mimpi Malamkupun Hanya Ada Kamu Seumur Hidup Kita Berdua Seluruh Dunia Cemburu