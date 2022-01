Seorang Psikolog Telepon Haji Faisal saat Tahu Gala Sky Berkata 'Anying', Fuji Dapat Nasihat

PIKIRAN RAKYAT - Ayah Bibi Ardiansyah, Haji Faisal menanggapi perkataan 'Anying' yang diucapkan Gala Sky beberapa waktu lalu di media sosial.

Menurut Haji Faisal, hal itu tidak perlu dipermasalahkan oleh Doddy Sudrajat, mengingat Gala Sky kini sedang dalam masa pengenalan.

Akibat dari ucapan Gala Sky itu, Haji Faisal mengaku sampai dihubungi seorang psikolog untuk mengungkapkan tumbuh kembang Gala Sky usai mengucapkan kata 'Anying'.

"Saya sendiri gara-gara itu, saya dihubungi oleh pihak psikolog, dia sampai komentar, mau dengar?," kata Haji Faisal dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam kanal YouTube Langit Entertainment pada Jumat 14 Januari 2022.

Haji Faisal sampai membongkar isi pesan dari seorang psikolog tersebut yang sebenarnya ditujukan untuk anak bungsunya, Fuji.

"Kak Fuji, ucapan Gala kemarin masih cadel tentang Anjing itu it's okay, don't be panic, itu bukan hal buruk," kata seorang psikolog berbicara melalui rekaman di handphone Haji Faisal.

Psikolog menyebut perkataan 'Anying' yang diucapkan Gala Sky bukan hal buruk, tetapi melabel nama hewan yang diucapkan sang anak.

