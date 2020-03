Manjakan Penikmat Musik Era 2000-an, Everblast Festival Hadirkan Hoobastank sampai J-Rocks

PIKIRAN RAKYAT - Era 2000-an telah menyelesaikan dua dekade. Selama kurun waktu 20 tahun, industri musik dimeriahkan beragam kelahiran karya dan kreativitas para musisi.

Lewat Everblast Festival, para musisi dari era 2000-an akan hadir untuk bangkitkan nostalgia. Festival musik yang dipromotori Akselerasi Entertainment ini akan digelar Sabtu, 25 Juli 2020 di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta.

Pada fase pertama, Everblast Festival mengumumkan sembilan band dan penyanyi dari era 2000-an yang akan tampil. Dari mancanegara, akan ada Hoobastank dan Secondhand Serenade.

Baca Juga: Kronik Wabah

Hoobastank merupakan band asal Amerika Serikat dengan salah satu hit bertajuk The Reason.

Sementara itu, Secondhand Serenade yang sama-sama berasal dari Negara Paman Sam akan hadir dengan sejumlah hit, antara lain Your Call dan Fall for You.

loading...

Dari tanah air, para musisi yang dijadwalkan tampil di antaranya J-Rocks featuring Prisa, Glenn Fredly, Andra and The Backbone, Letto, Sindentosca, Rocket Rockers, dan Efek Rumah Kaca.

Baca Juga: Ramalan Zodiak 5 Maret 2020, Hati-hati untuk Scorpio hingga Selamat Merencanakan Pernikahan Impian Aquarius

Arinda Mentari dari Akselerasi Entertainment mengatakan, Everblast Festival hadir untuk menjawab kerinduan generasi milenial akhir.

Saat ini, terjadi fenomena banyaknya lagu-lagu nostalgia dari era 2000-an yang menjadi viral diputar di berbagai kesempatan.