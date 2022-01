Reza Arap Beli Foto Selfie Ghozali Everyday Seharga Rp18,6 Juta, Netizen: Ini Orang Emang Kebangetan

PIKIRAN RAKYAT - Reza Oktovian salah satu stremer yang dikenal dengan nama Reza Arap menyita perhatian publik lantaran membeli foto selfie Ghozali.

Reza Arap membeli salah satu foto selfie yang dijual oleh akun Ghozali Everyday.

Reza Arap membeli foto selfie Ghozali seharga USD 1300 atau sebesar Rp18,6 juta.

Ghozali salah satu mahasiswa yang menjual foto selfie sebagai NFT atau Non Fungible.

Reza Arap mengunggah foto selfie Ghozali melalui akun Instagram pribadinya.

"Bought one of Ghozalis last night for $1.3k (Membeli salah satu Ghozali tadi malam seharga USD 1300)," tulis Reza Arap, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui akun Instagram, @ybrap pada Kamis, 13 Januari 2022.

Tak hanya itu Reza Arap mengaku hal ini tak pernah terlintas dalam hidupnya untuk membeli foto selfie dengan harga fantastis.

"Never crossed in my mind and life I will buy," ujar Reza Arap.

