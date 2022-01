Kalina Octaranny Merasa Terpuruk Minta Masukan Anaknya, Azka: Apa yang Mamah Harapkan dari Anak Umur 15 Tahun

PIKIRAN RAKYAT - Kalina Octaranny mengaku pernah mengalami krisis kepercayaan sampai membuat dirinya terpuruk.

Kalina Octaranny sempat meminta masukan terkait kehidupannya kepada sang anak Azka Corbuzier.

"Mamah mau minta advice kamu," kata mantan istri Deddy Corbuzier.

Lalu, sang anak merespons pertanyaan dari Kalina Octaranny yang meminta saran.

Baca Juga: Tersiar Video Syur 61 Detik Mirip Nagita Slavina, Raffi Ahmad Minta Waktu untuk Klarifikasi, Ada Apa?

"Hai mam, i'm fifteen, apa yang mamah harapkan dari anak umur 15 tahun, Azka bilang gitu," ujar Kalina Octaranny.

Wanita berusia 41 tahun itu terus meyakinkan sang anak, bahwa Azka mampu memberikan masukan yang baik kepada dirinya.

"And I believe that, kamu bisa memberikan mamah masukan yang baik, gue bilang gitu," ucapnya.

Baca Juga: Predator Seks Herry Wirawan Dituntut Mati, Puan Maharani: Kita Hargai Proses Hukum yang Sedang Berjalan