Lirik Lagu Adele - Oh My God, Cara Adele Ajak Kaum Minoritas Tampil Percaya Diri

PIKIRAN RAKYAT - Di lagu Oh My God, Adele bercerita jika lagu tersebut mengisahkan seseorang yang ingin tampil sebagai dirinya sendiri.

Namun karena banyak tuntutan untuk tampil sempurna, sosok tersebut tak bisa mengekspresikan diri secara bebas.

Lagu Oh My God merupakan lagu baru yang ditulis Adele bersama Gred Kursting dan masuk dalam dalam daftar lagu di album 30.

Lirik Lagu Adele - Oh My God

I ain't got too much time to spare

But I'll make time for you to show how much I care

Wish that I would let you break my walls

But I'm still spinning out of control from the fall