Nostalgia Lagu Tahun 90-an dengan Penggalan Liriknya yang Unik

PIKIRAN RAKYAT - Tahun 1995 adalah tahun spanduk dalam musik. Beberapa orang bahkan menyebutnya sebagai tahun musik terbesar 90-an.

Ada Coolio, Radiohead, Mariah Carey, Smashing Pumpkins, dan banyak lagi. Seperti semua yang hadir di tahun 95 adalah emas terbaik.

Salah satunya Alanis Morissette's Jagged Little Pill, merupakan salah satu album paling terkenal yang keluar di tahun 95.

Salah satunya lagunya, yaitu Ironis yang menceritakan kisah samar dari berbagai kesulitan yang menimpa manusia.

Meskipun ini merupakan lagu-lagu klasik, tetapi memiliki lirik yang aneh dan adil pada baris lirik pertama lagu.

Lirik yang aneh : An old man turned 98/he won the lottery and died the next day.

Dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari Elite Daily, throwback pada lirik-lirik lagu yang aneh dan tidak masuk akal dari masa lalu.

