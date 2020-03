Sederet Film dengan Berbagai Genre yang Sukses Diperankan Will Smith dalam Perjalanan Kariernya

PIKIRAN RAKYAT - Setelah sukses membintangi NBC The Fresh Prince of Bel-Air, Will Smith membuat jejak di sejumlah genre film mulai dari komedi hingga drama yang penuh aksi.

Film-film terbaik yang diperankan oleh Smith, salah satunya seperti Men in Black di tahun 1997 dan Six Degrees of Separation di tahun 1993.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Insider, beberapa film terbaik yang diperankan oleh Will Smith.

1. Men in Black di tahun 1997

Film komedi intergalaksi, Men in Black, polisi New York James Darrel Edwards (Smith) direkrut oleh organisasi rahasia yang melindungi warga negara dari kehadiran alien.

Dijuluki agen J, Rookie yang bekerja sama dengan agen K, Tommy Lee Jones yang sudah berpengalaman untuk menyelamatkan galaksi dari kehancuran.

2. Six Degrees of Separation di tahun 1993