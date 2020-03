Virus Corona Masuk Indonesia, Ernest Prakasa: Ingat Rajin Cuci Tangan

PIKIRAN RAKYAT - Setelah bersyukur virus corona tidak masuk Indoneia, kini masyarakat dikagetkan dengan pemberitaan WNI yang positif idap corona di Kota Depok.

Hal ini pun sontak membuat khalayak ramai-ramai memberikan peringatan untuk menjaga kebersihan serta kesehatannya agar terhindar dari bahaya penyebaran COVID-19.

Salah satunya komika Ernest Prakasa yang langsung merespon kabar virus yang berasal dari Tiongkok ini berhasil masuk ke Indonesia.

Baca Juga: Deretan Filter AR Instagram Terbaik yang Menampilkan Karakter Favorit pada Film

Sontak Ernest Prakasa langsung sigap mengingatkan untuk menjaga kebersihan. Menurutnya, langkah utama untuk terhindar dari penyebaran virus corona ini dengan menjaga kebersihan diri sendiri.

loading...

Selain itu, Ernest juga menyebutkan untuk menghindari kawasan yang rawan dari penyebaran penyakit menular tersebut. Hal ini juga disampaikan komika ini melalui laman Twitter pribadinya.

“Resmi ya guys (pengumuman). Ingat, rajin cuci tangan pakai sabun dan jangan sentuh wajah terutama mata mulut dan hidung. Stay clean. That’s the very least we can do,” cuitnya dalam akun Twitternya seperti yang dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com.

Baca Juga: Dua WNI Positif Terjangkit, Presiden Tegaskan Keseriusan Pemerintah Tangani Wabah Virus Corona

Dia juga meretweet cara-cara terbaik menjaga diri dari virus corona yaitu tahapan mencuci tangan yang baik.