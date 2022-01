Mengenal Ardhito Pramono, Aktor Sekaligus Musisi yang Tersandung Narkoba

PIKIRAN RAKYAT - Kabar mengejutkan datang dari aktor sekaligus musisi Ardhito Pramono. Pasalnya Ardhito Pramono baru saja diringkus polisi usai kedapatan menyalahgunakan narkoba.

Ardhito Pramono ditangkap polisi pada Rabu sore, 12 Januari 2022.

Penangkapan Ardhito Pramono pun dibenarkan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan.

"Iya AP (Ardhito Pramono) di tangkap," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan.

Kabar ini pun tak pelak membuat banyak netizen tanah air merasa terkejut, pasalnya Ardhito Pramono diketahui sedang berada di puncak kariernya.

Bersamaan dengan kabar ditangkapnya sang musisi, berikut profil lengkap Ardhito Pramono yang telah Pikiran-Rakyat.com rangkum untuk Anda.

Ardhito Pramono dikenal lewat lagu berjudul I Placed My Heart, kemudian lagu berikutnya dengan berjudul What Do You Feel About Me.

Sukses mengawali kariernya di tahun 2013, Ardhito Pramono kembali mendulang kesuksesan lewat lagu Betterlove.