Bongkar Alasan Cerai dengan Vicky Prasetyo, Kalina Ocktaranny: Gue yang Salah!

PIKIRAN RAKYAT - Belum lama mengarungi bahtera rumah tangga, kini Vicky Prasetyo dan Kalina Ocktaranny disuguhkan pada permasalahan yang cukup pelik.

Akibat permasalahan tersebut, pasangan Vicky Prasetyo dan Kalina Ocktaranny disebut-sebut sudah bercerai.

Kebenaran kabar perceraian dengan Vicky Prasetyo pun dikonfirmasi oleh Kalina Ocktaranny.

“Sejak tanggal 22 atau 23 Desember gue sudah keluar dari rumah dia, bukan karena gue minggat tapi lebih karena memang seharusnya gue pisah,” ucapnya.

“Dan saat itu sudah bicara tentang kata pisah, mungkin belum divorce (cerai) baru diucapkan kata pisah,” ucap Kalina lagi.

Tak hanya itu, Kalina Ocktaranny mengaku jika perceraiannya itu terjadi bukan karena ia tak mencoba mempertahankan, melainkan memang sudah seharusnya berpisah dengan sang Gladiator.

“Gue merasa gue punya pride sendiri bukan berarti karena tidak mau mempertahankan rumah tangga, bukan berarti gue tidak mau mencoba untuk bertahan dan bersabar, as you know, gue sudah mencoba segala hal,” ujarnya.

