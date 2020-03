Sukses Kibarkan Bendera Indonesia di Puncak Gunung Kilimanjaro, Raline Shah: Tak Komplit Tanpa Semangat Merah Putih!

View this post on Instagram

Tidak ada pendakian yang komplit tanpa membawa semangat Merah Putih! Disini bersama sahabat @leezhelong dari Medan . Bisa2nya kita mengenakan warna merah putih tanpa janjian! Benar benar petualangan yang penuh dengan cobaan (hujan deras, hujan es, badai tiap harinya) tapi kita melalui itu semuanya dengan semangat, musik, doa dan canda tawa . Bersyukur atas kesehatan yang diberi oleh Tuhan YME bisa melihat alam oleh NYA yang luar biasa indahnya. Tidak bisa saya uraikan dengan kata kata pengalaman yang telah merubah cara pandang hidup saya untuk selamanya. Dari kota Medan di Sumatera saya dan Lee sampai ke salah satu puncak tertinggi di dunia, alangkah senang dan bersyukur atas semua kemudahan dalam perjalanan hidup ini. ❤️ #blessed #grateful #friendship #indonesia #kilimanjaro #semangat45

