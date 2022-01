Profil Ardhito Pramono, Artis Sekaligus Musisi yang Ditangkap Terkait Kasus Narkoba

PIKIRAN RAKYAT - Ardhito Pramono ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Jakarta Barat atas kasus penyalahgunaan narkoba.

Penangkapan Ardhito Pramono dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zuklpan yang mengatakan jika musisi inisial AP adalah Ardhito Pramono.

Seperti diketahui Ardhito Pramono adalah seorang musisi, penulis lagu, sekaligus aktor.

Ardhito Pramono mengawali kariernya pada 2013, kemudian di 2014 Ardhito mulai menciptakan lagu ke dalam bentuk video.

Baca Juga: Barang Bukti Narkoba Artis dan Musisi Ardhito Pramono Diamankan, Polisi Masih Lakukan Pemeriksaan

Lagu pertama Ardhito Pramono berjudul I Placed My Heart, kemudian lagu berikutnya dengan berjudul What Do You Feel About Me.

Namun lagu Ardhito Pramono yang banyak dikenal di masyarakat yaitu lagu yang berjudul Betterlove.

Ardhito Pramono mengepakan sayapnya ke dunia perfilman. Judul film yang dibintanginya yaitu, Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (2020), Story Of Kale: When Someone's in Love (2020), Story of Dinda: Secend Chance of Happiness(2021).

Baca Juga: Hard Gumay Khawatir dengan Rumah Tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar, Ucapan Satria Ada Benarnya?

Ditahun 2022 Ardhito Pramono akan membintangi film dengan judul Dear Nathan: Thank You Salma.