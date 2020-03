Dikabarkan Menjalani Tes Corona, Agensi Kini Beberkan Hasil Tes Chungha

PIKIRAN RAKYAT - Setelah beredar kabar bahwa dua staf yang menemani Chungha pemotretan di Italia positif virus corona baru COVID-19.

Kini hasil tes Chungha telah keluar. Dalam pernyataan tertulis, Chungha kembali ke Korea Selatan usai menyelesaikan aktivitasnya di Italia pada 24 Februari lalu.

Agensi yang menaungi Chungha, MNH Entertainment mengonfirmasi kebenaran virus yang menyerang stafnya tersebut. MNH Entertainment juga menyatakan bahwa Chungha mengikuti serangkaian tes COVID-19.

Baca Juga: Ronan Keating Rela Tinggalkan Istrinya yang akan Melahirkan demi Menyapa Penggemar di Indonesia

Hasil tes menunjukan Chungha negatif terkena vorona namun kedua stafnya dinyatakan positif usai mengalami demam yang tak kunjung reda.

"Chungha dinyatakan negatif pada 1 Maret," ujar Agensi yang menaungi Chungha seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Soompi.

Chungha pada awalnya dijadwalkan tampil di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 7 Maret 2020 nanti untuk event Head in the Clouds Music and Arts Festival. Hal ini menyusul keputusan agensi terkait situasi Chungha dan stafnya.

Baca Juga: Kerugian Negara Capai Rp 12 Miliar, Satu Perusahaan di Kota Cimahi Terbukti Melakukan Pencemaran Lingkungan

"Demi keamanan, semua jadwal yang direncanakan Chungha akan dibatalkan untuk saat ini, dan kami akan terus mengambil langkah-langkah terbaik yang mungkin dilakukan dalam menangani hal ini," tulis agensi.