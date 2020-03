Daniel Radcliffe Beberkan Alasan Tidak Mau Bergabung dalam Film Harry Potter Lagi

PIKIRAN RAKYAT - Pemeran Harry Potter, Daniel Radcliffe mengungkap keinginannya yang membuat para penggemarnya bersedih.

Kabarnya aktor Daniel Radcliffe kabarnya tidak ingin memerankan dan bermain dalam lanjutan dari seri film Harry Potter karya novelis asal Inggris J.K. Rowling, yang berhasil membesarkan namanya di industri hiburan Hollywood.

Dalam wawancara dengan Variety, Daniel Radcliffe secara tidak langsung mengatakan tidak tertarik bermain di seri film Fantastic Beasts and Where to Find Them yang merupakan spin off dari film Harry Potter.

Baca Juga: Tandai Persaingan, Huawei Buka Toko Baru Persis di Depan Apple Store dengan Desain Interior yang Sama

“Saya tidak yakin (ingin kembali jadi Harry Potter di seri Fantastic Beasts and Where to Find Them),” kata Daniel Radcliffe seperti yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Variety.

loading...

Penggemarnya menyebutkan keputusannya ini terkesan buru-buru dan dinilai ceroboh, karena dinilai tidak menghargai orang yang melambungkan namanya tersebut.

"Aku kira tidak. Aku tidak suka mengatakan 'tidak' pada hal-hal yang tidak penting, tetapi ini bukan sesuatu yang buru-buru aku lakukan. Aku merasa film-film itu telah berlalu dan baik-baik saja tanpa kami," tambah Radcliffe.

Baca Juga: Adu Skill Berkendara Sepeda Motor, 27 Siswa dan Siswi Ikuti Acara Honda BeAT Safety Riding Competition for Student

Keputusannya, untuk tidak lagi memerankan peran Harry Potter disampaikan Redcliffe untuk bertekad mundur dari penggarapan film Harry Potter, dirinya mengaku sudah bahagia dengan kehidupannya saat ini.