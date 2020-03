Ditemani Noah Sinclair saat Kembali ke Panggung, BCL Mendapat Pujian dari Ronan Keating

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Ronan Keating hargai profesionalitas Bunga Citra Lestari untuk tetap hadir dalam konser bertajuk 'Romantic Valentina Concert' pada Sabtu, 29 Februari 2020 meski masih dirundung duka setelah Ashraf Sinclair meninggal dunia.

Ronan menyanyikan lagu 'If Tomorrow Never Comes' sebagai persembahan untuk BCL di tengah hal tersulit yang harus dirinya lewati.

"Melihatnya bangkit dan menyanyi malam ini, kita bisa tahu dia orang seperti apa, saya ingin mendedikasikan lagu ini untuk Bunga dan keluarganya," ujar Ronan.

Dengan balutan busana hitam, BCL hanyut dalam duka saat membawakan deretan lagu yang menyentuh perasaannya.

Selain itu, BCL juga membawakan beberapa lagu sebelum Ronan Keating saat muncul di panggung. Nerawal dari 'Tetaplah di Hatiku' bersama Christian Bautista dan beberapa lagu miliknya.

"Apa yang dialami beberapa waktu lalu adalah hal tersulit yang harus dilewati, doaku untukmu. Kamu perempuan hebat," ujar Ronan di atas panggung, dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Antara.

Acara bertajuk Romantic Valentine tersebut dihadiri oleh putra sematawayangnya Noah Sinclair. Kehadiran Noah menjadi kekuatan BCL untuk bernyanyi di atas panggung.