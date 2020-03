Hadir di Jakarta, Ronan Keating Puji BCL dan Persembahkan Sebuah Lagu

PIKIRAN RAKYAT - Populer di era 1990-an dengan lagu-lagu berjudul 'When You Say Nothing At All,' 'If Tommorow Never Comes,' 'I Love it When We Do,' 'This is Your Song,' 'This I Promise You,' dan lainnya, Ronan Keating hadir di Jakarta.

Ronan Keating yang juga pernah menjadi pentolan grup musik Boyzone mengaku tengah berdebar menunggu kabar istrinya, namun tetap hadir menghibur di Jakarta dan berbagi panggung dengan artis lain termasuk Bunga Citra Lestari (BCL).

Mengaku gugup dan berdebar, pasalnya Ronan Keating sedang menantikan kelahiran anak kedua dari istri keduanya, perancang busana asal Australia Storm Uechtritz.

Perasaan gugup itu diungkapkan di sela konser "Romantic Valentine Concert", Jakarta, Sabtu malam 29 Februari 2020.

"Beberapa pekan lagi istri saya akan melahirkan anak kedua.

Rasanya tak sabar, tapi juga mendebarkan, apalagi saya sedang berada di tempat yang jauh," kata Ronan setelah menyanyikan "When You Say Nothing At All".

