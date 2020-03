Penampilan Barry Likumahuwa di Java Jazz 2020: Puaskan Penggemar dengan Lagu Andalan dan Terbarunya yang Berlirik Manis

PIKIRAN RAKYAT - Musikus Barry Likumahuwa tampil membawakan lagu-lagu andalan kepada penggemarnya secara intim dan hangat di hari kedua gelaran Java Jazz Festival 2020.

Tahun ini festival musik tersebut dihelat di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu 29 Februari 2020 malam.

Penonton memadati area panggung MLD Spot Bus yang berada di luar ruangan. Selain lagu-lagu tanpa vokal, Barry dan kawan-kawannya juga membawakan lagu-lagu terbarunya seperti "Trust and Faith" dan "So in Love" dengan lirik lagu yang manis.

Ia dan band juga menampilkan versi mereka sendiri dari lagu "In the End" yang dipopulerkan Linkin Park dengan sentuhan jazz yang kental dan asyik untuk dibuat berdendang.

Tak hanya itu, Barry lalu melanjutkan aksinya bersama saxophonist Bass G dan musikus Matthew Sayersz yang membawakan lagu tribut untuk sang paman, Utha Likumahuwa.

"Next, saya enggak sendiri, bakalan ada teman lama saya, Matthew Sayersz untuk nemenin saya nyanyi lagu om saya," ujar Barry sebelum mereka melantunkan "Esok Kan Masih Ada".

