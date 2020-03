Sempat Diguyur Hujan, Tak Padamkan Semangat Pengunjung Java Jazz 2020 yang Padati Panggung Luar Festival Musik

PIKIRAN RAKYAT - Rintik hujan sempat mewarnai hari kedua Java Jazz Festival 2020 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu 29 Februari 2020 malam.

Walah hujan melanda, namun tak menurunkan semangat para pengunjung yang memadati panggung-panggung luar festival musik itu.

Rintik hujan awalnya membasahi panggung MLD Spot Bus dimana penampilan grup trio saxophonist Saxx in the City berlangsung. Sejumlah penonton berlarian mencari tempat teduh, sementara banyak di antara penonton yang tetap berada di tempat.

"Kita enggak takut hujan!" kata para personel Saxx in the City disambut sorak-sorai mereka yang masih setia menyaksikan.

Saxx in the City tampil memukau sejak pukul 20.00 WIB. Mereka tampil membawakan banyak lagu andalan, sekaligus medley dari grup Earth, Wind, and Fire yang sukses mengajak para penonton berdansa bersama.

Usai penampilan grup trio tersebut, hujan mulai mereda. Namun, sekira pukul 22.00 WIB di panggung yang sama, gerimis mulai turun menyambut kehadiran grup band Maliq & D'essentials.

