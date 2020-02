Adam Levine dan Maroon 5 Minta Maaf Tidak Profesional Tampil di Panggung

PIKIRAN RAKYAT - Vokalis band Maroon 5 asal Amerika, Adam Levine baru-baru ini tampil di acara Festival Lagu Internasional Vina del Mar Chili.

Pelantun lagu She Will be Love ini meminta maaf pada penonton melalui unggahan Instagram storynya setelah pertunjukannya dikritik oleh para penggemarnya.

Penonton yang menyaksikan penampilan Adam Levine dan Maroon 5 mengomentari penampilannya yang dinilai buruk dan tidak profesional.

Baca Juga: Apple Pantau dengan Teliti Wabah Virus Corona di Korsel dan Italia

"Aku minta maaf atas kejadian di Festival Lagu Internasional Vina del Mar," seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram pribadi @adamlevine pada 29 Februari 2020.

Adam Levine pun memaparkan penjelasannya mengapa dirinya tidak tampil secara maksimal pada pagelaran Festival Lagu Internasional Vina del Mar.

"Sejujurnya, semalam ada kendala teknis di sound yang menggangguku, mempengaruhi penampilanku di panggung yang tidak profesional," kata Adam Levine.

Dijuluki "El Monstruo" (The Monster) oleh penonton, para penggemar mencemooh aksi di atas panggung yang ditampilkan Adam Levine bersama bandnya.

Baca Juga: Mantan PM Inggris Akui Terkesan dengan Pembangunan Ibu Kota Baru