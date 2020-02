Istri Glenn Fredly Melahirkan Anak Pertama

View this post on Instagram

Cinta dan sukacita kami datang dari Tuhan Penguasa Semesta Alam dalam Kasih sayangNYA yang selalu mengalir dan semua terjadi indah tepat pada waktuNYA ... Terimakasih atas Doa dan kebaikan semua sahabat atas kelahiran putri kami .. Gewa Atlana Syamayim Latuihamallo ❤️ Lets rock the world together, Gewa ! ... 28 Feb 2020

A post shared by Glenn Fredly (@glennfredly309) on Feb 28, 2020 at 5:41pm PST

Editor: Mitha Paradilla Rayadi