Bagikan Momen Ground Breaking Museum dan Galeri Seni SBY-Ani, Annisa Pohan: Ini Tanda Cinta dari Pepo dan Kami Sekeluarga

PIKIRAN RAKYAT - Keluarga SBY menggelar acara Ground Breaking sebagai tanda awal pembangunan museum dan galeri seni yang diimpikan Ani Youdhoyono sebelum meninggal dunia, pada Sabtu, 22 Februari 2020 lalu.

Rupanya membangun museum merupakan cita-cita Ani sebelum meninggal dunia, namun karena banyak proses yang harus dilalui, Ani Yudhoyona dan keluarga harus menunda impiannya tersebut.

Hingga akhirnya Ani Yudhoyono dinyatakan menderita kanker darah, ia harus menjalani perawatan di National University Hospital, Singapura.

Dalam akun Instagram menantu SBY, Annisa Yudhoyona mengunggah momen Ground Breaking museum dan galeri seni SBY-ani yang ditujukan untuk mendiang Ani Yudhoyono.

"Memo ini tanda cinta dari Pepo dan kami sekeluarga. We love you always and forever," tulis Annisa dalam akun Instagram @annisayudhoyono pada Jumat 28 Februari 2020.