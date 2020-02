Intimate Concert Rizky Febian, Jadi 'Surat Cinta' untuk Almarhumah Lina Jubaedah

View this post on Instagram

Saya persembahkan Intmate Concert untuk Almarhumah Mama . Semoga mama tenang disana, kuselalu mendoakan di setiap sujudku, agar kau tau betapa ku menyayangi dirimu, agar kau tau betapa sayangnya diriku, walau skrng kita tak lagi sama,aku yakin mama selalu ada dan selalu menjaga aa, aa rindu mama. Photos by @3wisnu @bahanagaung @fawzypadly . Link on Bio