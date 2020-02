Melahirkan Putra Kedua, Vicky Shu Tak Sempat Kabari Keluarga

View this post on Instagram

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم Alhamdulillah telah lahir putra kedua kami Guinandra Janadi Nugroho Putro Pada tanggal 26 Februari 2020 jam 07.13 WIB pagi tadi. Dengan proses persalinan normal. Berat 3,94 kg panjang 50cm.. Kami yang berbahagia Ade & Vicky