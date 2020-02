Wabah Virus Corona Sebabkan Ji Chang Wook Tunda Fanmeeting Bertajuk Waiting For You ke Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Badan Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan kasus virus corona baru Covid-19 terus tumbuh pesat di luar Tiongkok dengan jumlah kasus baru per hari kemarin yang hampir menyamai jumlah infeksi baru virus yang terkonfirmasi di Negeri Tirai Bambu tersebut.

Seperti yang diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, data WHO menyebutkan dalam enam hari terakhir, Virus Corona baru Covid-19 telah meluas dan menyebar ke berbagai wilayah dunia.

Hal ini pun berimbas pada acara-acara fanmeeting para artis Korea Selatan ke beberapa negara di dunia termasuk di Indonesia, salah satu artis Korea Selatan yang terdampak hal ini adalah Ji Chang Wook.

Rencana fanmeeting pemeran drama korea Melting Me Softly yang bertajuk Waiting For You ke Indonesia ini dikabarkan akan mengalami perubahan jadwal.

Fanmeeting Ji Chang Wook yang awalnya dijadwalkan digelar di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, pada 14 Maret 2020 akan ditunda.

Kabar tersebut diumumkan oleh promotor Mecima Pro melalui akun Instagram officialnya @mecimapro.

