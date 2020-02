Pasca Kematian Ashraf Sinclair, Rossa Setia Temani BCL Setiap Hari

View this post on Instagram

Foto jam 4 pagi. Abis Idol tadi malam kita langsung ke rumah Unge . Hampir tiap hari aku nemenin Unge at least sejam, rasanya masih sama... berat ngeliat sahabat sedih, mencoba ikhlas dan belajar menata hidup kembali. Bismillaah, semoga Allah memberikan kekuatan buat Unge, Noah dan keluarga. Dan Allah memberikan tempat terindah untuk Ashraf, aamiin ya Rabb. Minta doanya ya guys ❤️