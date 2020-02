Kondisi Noah Sinclair Pasca 7 Hari ditinggal sang Ayah, Jane Shalimar: Setiap Nama Almarhum Disebut, Dia Selalu Minta Peluk Mama

View this post on Instagram

Begitu sampai jakarta semalam, langsung ke rumah duka utk mengikuti tahlilan 7 hari almarhum @ashrafsinclair ... speechless saat menghampiri Unge @bclsinclair pandangannya masih kosong, sy menahan diri teramat sangat utk tidak menangis dihadapannya... kesedihan baru terasa, air mata jatuh saat melihat betapa terpukulnya Noah kehilangan sang ayah...setiap kali nama almarhum disebut oleh ustadz, dia langsung meminta dipeluk oleh mamanya. Unge sayang, no words could explain how sad we all are...stay strong to you & Noah, kami hanya bisa hadir menyampaikan doa dan support moril untuk kalian ... Allah SWT teramat menyayangi almarhum, yakinlah saat ini Ashraf telah berada di tempat yg mulia di sisi-Nya dan menjadi malaikat penjaga kalian, menunggu saatnya nanti kalian akan bertemu di keabadian...*alfatiha ????????????