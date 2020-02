Ari Wibowo Unggah Aksi Warga Main TikTok di Tengah Banjir yang Melanda Jakarta

View this post on Instagram

. Inilah warga DKI.. ☝????♥️ Apapun kondisi & situasi Dibawa hepi aja lah... ???????????? . Makanya, suara kita itu sangat berharga Next time kita hrs lebih pintar ya milihnya.. Banjir itu hrs ditangani dengan logika, bukan dengan kata maupun ayat ????????????