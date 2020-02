Ulang Tahun Pertama Tanpa Lina Jubaedah, Rizky Febian: Aa Selalu Doakan Mama di Setiap Sujud

View this post on Instagram

Mah besok hari dimana aa dilahirkan ke dunia yg begitu indah luarbiasa ,aa bersyukur terlahir dari orang tua seperti mama dan ayah , biasanya mama selalu kasih kejutan disetiap bulan ini ,dan selalu mendoakan yg sama supaya aa jadi anak yg soleh dan berbakti sama orang tua, aa juga akan selalu ingat ketika mama mengusap rambut aa dan pundak aa dan bilang bahwa aa yg bakal angkat harkat martabat keluarga kelak,ayah dan mama selalu support apapun yg aa jalanin dan membuat aa semakin dewasa disetiap waktunya , Mah aa sayang mama ,semoga mama tenang disana, aa selalu mendoakan disetiap sujud aa ,agar mama tau betapa aa menyayangi mama, aa hanya ingin mengucapkan aa rindu mama .