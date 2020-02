Lagu No Time To Die Milik Billie Eilish Jadi Lagu Tema James Bond Terbesar Sepanjang Masa

PIKIRAN RAKYAT - Lagu No Time To Die milik penyanyi cantik Billie Eilish berhasil mencetak sejarah di jajaran lagu Official Singles Chart.

Tak hanya itu, lagu tersebut pun menjadi lagu tema James Bond terbesar sepanjang masa dengan masuk ke daftar nomor satu.

Hal itu pun menjadi pengalaman pertama untuk penyanyi muda berusia 18 tahun ini.

Official Singles Chart merupakan lagu-lagu tunggal dengan penjualan tertinggi di Inggris.

Pernyataan tersebut berdasarkan penjualan fisik, pembayaran unduhan dan streaming yang datanya dikumpulkan oleh Official Charts Company yang mewakili industri musik Inggris.

Lagu yang diproduseri bersama sang kakak yaitu Finneas.

Berhasil menjual 90.000 unit selama tujuh hari terakhir dan didengarkan sebanyak 10,6 juta melalui aliran audio.