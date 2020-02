Sempat Viral Dijuluki Nenek Tercantik, Selebgram Puspa Dewi HC Kini Sambut Kelahiran Cucu Pertama di Usia 52 Tahun

PIKIRAN RAKYAT - Puspa Dewi HC adalah salah satu selebgram yang sempat viral di Indonesia.

Ia mulai dikenal oleh masyarakat ketika membagikan salah satu postingannya yang tengah merayakan ulang tahun ke-50.

Banyak warganet yang melihatnya cenderung dibuat kaget dengan angka tersebut. Pasalnya, Puspa Dewi memang memiliki wajah yang awet muda.

Malah sejumlah orang menyebutnya sebagai nenek tercantik di Indonesia.

Wanita yang juga menyebut dirinya Mama Hadi tersebut, baru saja merayakan kegembiraannya akibat mendapatkan cucu dari anaknya yang pertama. Dennis Hadi.

Momen kebahagiaannya ditunjukan melalui postingan akun Instagram @puspadewihc dengan menampakkan dirinya bersama sang suami tengah menggendong seorang bayi.

"Welcome to the world cucu pertamaku @neilhaverhadii sayang...Baby Neil Haver Hadi, 20.02.20 jam 05.16 WIB dg berat 3,66 kg dan panjang 53 cm. Putra pertama dr anak anakku yg berbahagia @dennishadii & @veronicavivi...," ujar Puspa Dewi dalam captoionnya.