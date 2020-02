Prihatin dengan Wabah Virus Corona, Bintang IP Man Donnie Yen Sumbang Rp 1,7 Miliar untuk Tenaga Medis Wuhan

PIKIRAN RAKYAT - Aktor pemain Ip Man yaitu Donnie Yen dikabarkan akan menyumbang uang sebesar satu juta dolar Hong Kong.



Jika di rupiahkan setara dengan Rp 1,7 Miliar . Hal itu dia lakukan untuk membantu tim paramedis wabah virus corona.



Donnie Yen yakin bahwa Tingkok bisa mengatasi wabah virus corona.

Baca Juga: Pemilu AS 2020 Masih Lama, Kampanye Capres Bloomberg Sudah Habiskan Rp 5,6 Triliun untuk Iklan TV



Dalam beberapa waktu ke belakang ini Donnie Yen meraih kesuksesannya melalui filmnya Ip Man.



Film terbarunya yang baru saja rilis yaitu Enter The Fat Dragon pun telah mencapai kesuksesan. Pasalnya, film tersebut telah menghasilkan banyak ulasan positif mengenai film Enter the fat Dragon.



Aktor bela diri yang berusia 56 tahun ini mengatakan kepada ribuan pengikutnya di situs web Tingkok. Bahwa dirinya ingin berterima kasih kepada semua pekerja medis di Tingkok.

Baca Juga: Kanselir Jerman Angela Merkel Duga Pelaku Teror Bar Shisha yang Tewaskan 9 Orang Terpengaruh Ekstremis Sayap Kanan



Para medis telah bersedia perjuang untuk membantu dan melawan virus corona yang membahayakan.



Bintang kelahiran Guangzhou itu menyebutkan bahwa lukisan yang telah digambar oleh kedua anaknya yaitu Jasmine dan James akan disumbangkan.



Hasil dari sumbangan tersebut akan digunakan untuk membantu Wuhan.

Baca Juga: Video Detik-detik Penangkapan Aulia Farhan Pesinetron Anak Langit Terkait Kasus Dugaan Penyalahgunaan Narkoba



Anak-anaknya ingin menyebarkan kebaikan dan keceriaan kepada para pekerja garis depan.



Kota Wuhan merupakan pusat dari virus corona yang telah membahayakan dan merusak banyak sektor kehidupan di Tiongkok.



Virus corona yang mematikan ini telah menyebar ke labih dari 25 negara.

Baca Juga: 5 Alasan Bali Selalu Dijadikan Destinasi Liburan Yang Sempurna



Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari South China Morning Post pada Rabu, 19 Febaruari 2020.



Dalam unggahan video berdurasi 28 detik Donnie Yen berbicara dalam bahasa Mandiarin ucapan terima kasih kepada para medis virus corona.



"Halo semuanya, saya Yen Ji-dan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada semua pekerja garis depan medis.

Baca Juga: Kisah Haru Peserta Didik Latja di Palu, Cium Kaki sang Ayah yang Membawanya Masuk Sekolah Polisi Lewat Hasil Jualan Sate Keliling



"Di saat kritis ini, semua orang tolong lindungi diri kalian dengan baik dengan mengenakan masker dan mencuci tangan Anda lebih sering. Jaga jarak Anda dari virus tetapi jangan jarak cinta.



"Saya percaya negara kita (Tingkok) akan memenangkan pertempuran melawan virus dan mengendalikan situasi," ungkap Donnie Yen.