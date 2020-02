Inspirasi di Balik Sosok Joker, Ternyata Bintang Jerman Anti-Nazi yang Ditemukan saat Genting

PIKIRAN RAKYAT - Keberhasilan Joaquin Phoenix memerankan Joker terbukti ketika ia meraih penghargaan di ajang bergengsi Oscar.

Phoenix yang sukses memenangi Best Actor saat itu, menjadikannya aktor kedua yang mendapat penghargaan serupa untuk peran sama.

Sebelumnya, pada tahun 2009 aktor bernama Heath Ledger lebih dulu masuk daftar penerima award setelah ia juga memerankan Joker dalam film The Dark Knight.

Di balik tokoh Joker, ternyata ada cerita menarik sebagai inspirasi kemunculan tokoh unik tersebut.

Tepatnya muncul pada tahun 1940 dan berasal dari Jerman, para pereka imajinasi DC Comics menciptakan Batman ketika mereka kesulitan menemukan musuh abadi dalam pahlawan berjubah hitam atau Batman tersebut.

Inspirasi yang dimaksud justru didapat kala salah seorang dari mereka melihat foto-foto seorang bintang film bisu asal Jerman bernama Conrad Veidt.

Film bisu itu, mulai dikenal pada tahun 1928 melalui film The Man Who Laughs yang dibuat berdasarkan novel Victor Hugo.