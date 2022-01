Reza Rahadian Disuruh Pilih Kinan atau Lydia, Jawabannya Langsung Disorot

PIKIRAN RAKYAT - Aktor kondang Reza Rahadian dihadapkan dengan pilihan yang sulit saat menjadi bintang tamu di podcast Boy William.

Pasalnya Reza Rahadian, pemeran Aris dalam Layangan Putus, disuruh memilih antara Kinan (Putri Marino) atau Lydia (Anya Geraldine).

"Who's the better kisser, Lydia or Kinan?" kata Boy William pada Reza Rahadian.

Mendengar pertanyaan Boy William, Reza Rahadian langsung tertawa terbahak-bahak.

Namun Reza Rahadian mengaku tidak akan menjawab pertanyaan Boy William.

"I'm not gona answer that. Gue bisa dimaki-maki sama keduannya," katanya.

Boy William pun mengalihkan pertanyaan selanjutnya pada Reza Rahadian. Boy lantas bertanya siapa yang enak diajak bekerja bagi Reza Rahadian.

