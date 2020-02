Dari Chika Jessica hingga Ajudan Pribadi Turut Ditunjuk Menjadi Duta Antinarkoba oleh Polda Metro Jaya

View this post on Instagram

Duta Anti Narkoba yang diberikan oleh Ditresnarkoba Polda Metro Jaya 1. Sisca Jessica atau sering dipanggil Chika Jessica adalah seorang artis, Presenter dan Komedian yang memulai kariernya pada tahun 2007 menjadi pemain sinetron @chikajessica88 2. Angel Karamoy adalah seorang artis pesinetron dan presenter yang sejak berkarir sebagai Artis, tidak pernah tersiar kabar gosip atau penyalahgunaan narkoba @realangelkaramoy 3. Yuli Nella Fonabata yang berprofesi sebagai presenter dan pernah mengikuti Puteri Indonesia mewakili Provinsi Papua pada tahun 2018. @yuli_nella 4. Jolene Marie adalah seorang Runner Up Puteri Indonesia pada tahun 2019 dan pernah mewakili Indonesia pada ajang Miss International 2019. @joleneemarie 5. Ajudan Pribadi yang biasa disapa Akbar P.B merupakan seorang Selebgram yang aktif membuat konten komedi. @ajudan_pribadi Dengan terpilihnya duta narkoba ini dapat menyuarakan tentang bahaya narkoba dikalangan artis dan milenial. @narkoba_metro @narkoba_polri @humas.pmj @divisihumaspolri @herryheryawan #divisihumaspolri #humaspmj #jakarta #indonesia