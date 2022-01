Setelah Absen Lama, The Panasdalam Bank Merilis Mini Album Terbaru 'Yes I Am'

PIKIRAN RAKYAT - Setelah lebih dari 10 tahun absen tidak mengeluarkan album original, The Panasdalam Bank akhirnya merilis EP (mini album) terbaru mereka berjudul 'Yes I Am'.

Mini album 'Yes I Am' berisi enam track dengan dua track lagu yang telah dirilis tahun lalu yaitu 'Kamu Orang Gula' dan 'Drakula'.

Terakhir mereka merilis Original Motion Picture Soundtrack 'Voor Milea' bersama Pidi Baiq pada tahun 2020.

Vokalis dan pemain Harmonika The Panasdalam Bank, Erwin Koboi mengatakan EP terbaru ini memunculkan cita rasa lain dalam musiknya.

"Di EP ini kami menyuguhkan 1 track pembuka dan 5 lagu baru yang merangkum kisah cinta, rasa pilu, dan patah hati yang dialami remaja yang kerap kali diserang rasa galau dan diceritakan dengan lirik jenaka," kata Erwin dalam keterangan resminya pada Jumat, 7 Januari 2022.

The Panasdalam Bank memang dikenal dengan lirik dan diksi dilantunkan dengan jujur dan verbal.

Contohnya seperti lirik untuk single 'Yes I Am' yang berjudul sama dengan albumnya.

